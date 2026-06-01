Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallbilanz der Polizeiinspektion Frankenthal für das Jahr 2025 - Unfallzahlen leicht rückläufig

Frankenthal (ots)

Kernaussagen:

- Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Frankenthal wurden im Jahr 2025 insgesamt 2.043 Verkehrsunfälle registriert. Dies entspricht einem Rückgang von 4,4 % im Vergleich zum Vorjahr. - Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden sank leicht auf 242 Fälle (-1,2 %). - Insgesamt verunglückten 297 Personen (+3,8 %). Zwei Menschen kamen im Straßenverkehr ums Leben. - Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Elektrokleinstfahrzeugen stieg auf 39 Fälle an (2024: 14 / +178,6 %) was auf die erhöhte Verfügbarkeit und Nutzung zurückzuführen ist. - Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss gingen auf 34 Fälle zurück (-17,1 %). Unfälle unter Drogeneinfluss sanken auf 11 Fälle (-15,4 %), hiervon standen vier Fahrzeugführende unter dem Einfluss von THC. - In elf Fällen führte Ablenkung zu Verkehrsunfällen.

Neue elektronische Unfalltypensteckkarte "EUSKA": Die zum 01. Januar 2025 eingeführte elektronische Unfalltypensteckkarte "EUSKA" führt zu einer grundlegenden Verbesserung der Datenqualität und Modernisierung der Datenauswertung in der Verkehrsunfallstatistik. Durch veränderte Erhebungsparameter in der Auswertung entstehen gegebenenfalls Abweichungen zu veröffentlichen Unfallzahlen der Jahresunfallbilanzen der Vorjahre.

Verkehrsunfallentwicklung mit Blick auf verschiedene Risikogruppen und Hauptunfallursachen: Bei der Risikogruppe der Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren konnte ein deutlicher Rückgang der Verkehrsunfallzahlen festgestellt werden. Insgesamt sank die Zahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung dieser Altersgruppe auf 502 Fälle (-12,2 %). Dabei verunglückten 47 Seniorinnen und Senioren (-9,6 %). Die Gruppe der über 75-Jährigen war an 252 Verkehrsunfällen beteiligt (+8,2 %). In 33 Fällen kam es hierbei zu Verkehrsunfällen mit Personenschaden. Insgesamt verunglückten 23 Personen dieser Altersgruppe. Die Risikogruppe der jungen Fahrenden im Alter von 18 bis 24 Jahren war an 361 Verkehrsunfällen beteiligt. Dies entspricht einem Rückgang von 9,8 % im Vergleich zum Vorjahr. Dabei verunglückten 42 junge Fahrende. Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Kindern (0-14 Jahre) stieg leicht auf 33 Fälle (+10 %). In diesem Zusammenhang verunglückten 36 Kinder, darunter 13 Kinder als Mitfahrende. Die Zahl der Schulwegunfälle blieb mit drei Fällen auf Vorjahresniveau. Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Rad- und Pedelecfahrenden gingen um 16,5 % auf 101 Fälle zurück. Dabei verunglückten insgesamt 72 Rad- und Pedelecfahrende. Auch die Zahl der Verkehrsunfälle mit motorisierten Zweirädern sank deutlich. Insgesamt wurden 36 Verkehrsunfälle registriert (-26,5 %). Dabei verunglückten 20 Zweiradnutzende. Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Elektrokleinstfahrzeugen nahm zu. Insgesamt wurden 39 Verkehrsunfälle registriert (+178,6 %). In 29 Fällen kam es zu Personenschäden, wobei 27 Nutzerinnen und Nutzer von Elektrokleinstfahrzeugen verunglückten. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Lastkraftwagen sank auf 189 Fälle (- 12,9 %). Dabei wurden zwölf Personen verletzt. Bei den Hauptunfallursachen blieb die Unfallursache "Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren" mit 631 Fällen weiterhin auf hohem Niveau, wenngleich ein leichter Rückgang von 4,8 % festgestellt wurde. Die Unfallursache "Abstand" sank auf 404 Fälle (-53 %). Hintergrund hierfür ist die seit Januar 2025 geänderte statistische Erfassung. Die Zahl der Verkehrsunfälle aufgrund nicht angepasster oder überhöhter Geschwindigkeit sank deutlich auf 54 Fälle (-36,5 %).

Verkehrsunfallprävention und Verkehrsüberwachung 2025:

Die Reduzierung von Verkehrsunfällen sowie die Minimierung von Unfallfolgen bildeten auch im Jahr 2025 einen Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit der Polizeiinspektion Frankenthal. Neben Verkehrskontrollen standen insbesondere präventive Maßnahmen und zielgruppenorientierte Aufklärungsarbeit, sowie kooperative Netzwerkarbeit mit den weiteren Akteuren im Fokus. Im Rahmen verschiedener Präventionsmaßnahmen konnten insgesamt über 3000 Personen erreicht werden. Die Jugendverkehrsschule führte zudem Radfahrausbildungen im Umfang von 762 Stunden durch. Darüber hinaus wurden zahlreiche Präventionsveranstaltungen insb. zu dem Thema Alkohol und Drogen im Straßenverkehr an Fahrschulen und Schulen durchgeführt. Durch die Polizeiinspektion Frankenthal wurden im Jahr 2025 insgesamt 3561 Verkehrsverstöße (außerhalb der Ahnungen bei Verkehrsunfällen) festgestellt und verfolgt, dabei ist erneut ein Anstieg (17,7 %) im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Zur Bekämpfung von Alkohol- und Drogendelikten im Straßenverkehr führte die Polizeiinspektion Frankenthal zahlreiche Verkehrskontrollen durch. Insgesamt wurden 174 Alkohol- und Drogendelikte festgestellt. Darüber hinaus verhinderten Polizeikräfte in 78 Fällen die Teilnahme berauschter Personen am Straßenverkehr. Ein Schwerpunkt lag weiterhin auf der Kontrolle von Schutzeinrichtungen wie Sicherheitsgurten, Helmen und Kindersitzen. In diesem Zusammenhang wurden 475 Verstöße festgestellt. Zudem ahndete die Polizei 148 Geschwindigkeitsverstöße.

Die Polizeiinspektion Frankenthal appelliert weiterhin an alle Verkehrsteilnehmenden, sich verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll im Straßenverkehr zu verhalten. Die Polizei empfiehlt dabei zur Vermeidung von Verkehrsunfällen eine defensive Fahrweise. Insbesondere Ablenkung, Alkohol- und Drogeneinfluss sowie überhöhte Geschwindigkeit stellen weiterhin erhebliche Unfallrisiken dar.

Die Verkehrsunfallstatistik 2025 der Polizeidirektion Ludwigshafen "Auf einen Blick" finden Sie auf unserer Internetseite https://s.rlp.de/elKIZ unter Verkehrsstatistik.

Grundlage dieser Pressemeldung sind die Daten aus euska (ptv-group) der Verkehrsunfallstatistik 2025 der Polizeiinspektion Frankenthal.

Die Polizeiinspektion Frankenthal ist zuständig für die Sicherheit von rund 68.000 Personen. Neben der Stadt Frankenthal mitsamt ihren Stadtteilen umfasst das Dienstgebiet auf einer Fläche von 140 Quadratkilometern die Gemeinden Bobenheim-Roxheim, Kleinniedesheim, Beindersheim, Großniedesheim, Heßheim und Heuchelheim.

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