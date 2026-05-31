POL-PDLU: Nach Streit betrunken weggefahren
Maxdorf (ots)
Am 30.05.2026, um 21:50 Uhr, gerieten ein 71-jähriger Mann aus Maxdorf mit seiner 70-jährigen Frau in einen Streit. In dessen Verlauf verließ der Mann die Wohnung und fuhr davon. Nach kurzer Zeit kehrte er mit seinem Fahrzeug zurück und wurde dann von der Polizei kontrolliert. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Mann mit 1,66 Promille, erheblich alkoholisiert war. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt und ihm eine Blutprobe entnommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-313-0
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell