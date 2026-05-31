Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nach Streit betrunken weggefahren

Maxdorf (ots)

Am 30.05.2026, um 21:50 Uhr, gerieten ein 71-jähriger Mann aus Maxdorf mit seiner 70-jährigen Frau in einen Streit. In dessen Verlauf verließ der Mann die Wohnung und fuhr davon. Nach kurzer Zeit kehrte er mit seinem Fahrzeug zurück und wurde dann von der Polizei kontrolliert. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Mann mit 1,66 Promille, erheblich alkoholisiert war. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt und ihm eine Blutprobe entnommen.

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