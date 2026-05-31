PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht auf Edeka-Parkplatz

Frankenthal (ots)

Am 30.05.2026, gegen 13:00 Uhr, parkte eine 62-jährige Frau aus Frankenthal mit ihrem weißen Toyota Aygo auf dem Edeka Parkplatz am Jakobsplatz in Frankenthal. Nach ihrem Einkauf stellte sie einen frischen Unfallschaden von ca. 2.000 Euro an ihrem linken, vorderen Radkasten fest. Der Unfallverursacher war jedoch nicht mehr vor Ort. Zeugenhinweise hinsichtlich des bislang unbekannten Fahrzeugs und des Fahrzeugführers nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-313-0
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 30.05.2026 – 11:43

    POL-PDLU: Versuchter Raub durch Jugendliche

    Ludwigshafen (ots) - Am Freitag, den 29.05.2026, gegen 20:10 Uhr, attackierte eine Gruppe von vier Jugendlichen einen 16-Jährigen im Bereich der Lichtenbergerstraße. Drei Jugendliche hielten den 16-Jährigen fest, während der Vierte ihm ins Gesicht schlug und die Herausgabe von Bargeld forderte. Dem 16-Jährigen gelang es schließlich, sich loszureißen und zu flüchten. Anschließend rief er die Polizei. Bis zum ...

    mehr
  • 30.05.2026 – 11:42

    POL-PDLU: Häusliche Gewalt in Ludwigshafen Mitte

    Ludwigshafen (ots) - Am Freitag, den 29.05.2026, gegen 19:30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion ein Fall von häuslicher Gewalt im Bereich Ludwigshafen Mitte gemeldet. Bereits in der Vergangenheit schlug der Beschuldigte seine Partnerin. Aus Angst hatte sie sich bisher nicht getraut, die Polizei zu informieren. Diesen Freitag schlug der Mann die schwangere Partnerin in den Bauch, sodass sie nun einen Schwangerschaftsabbruch ...

    mehr
  • 30.05.2026 – 11:17

    POL-PDLU: Frau mitten am Tag mit Schlagring attackiert

    Ludwigshafen Oggersheim (ots) - Am Freitag, den 29.05.2026, gegen 13:00 Uhr, befand sich eine Frau auf dem Hans-Warsch-Platz vor dem dortigen Bürgerbüro-Gebäude in Oggersheim. Hier wurde die spätere Geschädigte mehrfach von einem 18-21-Jährigen grundlos mit einer Wasserspritzpistole beschossen. Nachdem sie den Mann mehrfach aufforderte, dies zu unterlassen, schlug dieser die Frau unvermittelt mit einem Schlagring in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren