Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht auf Edeka-Parkplatz

Frankenthal (ots)

Am 30.05.2026, gegen 13:00 Uhr, parkte eine 62-jährige Frau aus Frankenthal mit ihrem weißen Toyota Aygo auf dem Edeka Parkplatz am Jakobsplatz in Frankenthal. Nach ihrem Einkauf stellte sie einen frischen Unfallschaden von ca. 2.000 Euro an ihrem linken, vorderen Radkasten fest. Der Unfallverursacher war jedoch nicht mehr vor Ort. Zeugenhinweise hinsichtlich des bislang unbekannten Fahrzeugs und des Fahrzeugführers nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

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