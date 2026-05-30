Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Raub durch Jugendliche

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 29.05.2026, gegen 20:10 Uhr, attackierte eine Gruppe von vier Jugendlichen einen 16-Jährigen im Bereich der Lichtenbergerstraße. Drei Jugendliche hielten den 16-Jährigen fest, während der Vierte ihm ins Gesicht schlug und die Herausgabe von Bargeld forderte. Dem 16-Jährigen gelang es schließlich, sich loszureißen und zu flüchten. Anschließend rief er die Polizei. Bis zum Eintreffen der Polizeistreife gelang auch den vier Jugendlichen die Flucht.

Sie waren allesamt zwischen 15 und 16 Jahre alt. Der Schlagende trug einen Mittelscheitel mit schwarz-braunen Haaren, ein weiterer aus der Tätergruppe hatte braune Locken und einer blonde Haare. Weiterhin ist bekannt, dass einer der vier von fülliger Statur war und einer ein schwarz-weißes T-Shirt trug.

Können Sie Hinweise zu den Tätern geben oder haben zu der genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

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