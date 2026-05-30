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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Häusliche Gewalt in Ludwigshafen Mitte

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 29.05.2026, gegen 19:30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion ein Fall von häuslicher Gewalt im Bereich Ludwigshafen Mitte gemeldet. Bereits in der Vergangenheit schlug der Beschuldigte seine Partnerin. Aus Angst hatte sie sich bisher nicht getraut, die Polizei zu informieren. Diesen Freitag schlug der Mann die schwangere Partnerin in den Bauch, sodass sie nun einen Schwangerschaftsabbruch befürchtet. Der geflüchtete Beschuldigte darf sich bis auf Weiteres weder seiner Partnerin noch der Wohnung nähern, noch Kontakt zur ihr aufnehmen.

Der Polizei kommt im Umgang mit häuslicher Gewalt als ständig erreichbare und schnell verfügbare Organisation eine entscheidende Rolle zu. Prävention, konse-quente Strafverfolgung sowie weitreichender Opferschutz und Opferhilfe sollen Op-fern von häuslicher Gewalt effektiven Schutz gewähren. Wenn auch Sie von häusli-cher Gewalt betroffen sind, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Bei allen Polizeidienst-stellen stehen Ihnen speziell geschulte Ansprechpersonen zur Verfügung. Daneben finden Sie unter https://s.rlp.de/ykJYASi weitere Hilfsangebote für Frauen, die von Gewalt betroffen sind.

In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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