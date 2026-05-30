Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auffahrunfall auf der B9 nach Bremsmanöver

Speyer (ots)

Am Freitagvormittag (29.05.2026), gegen 10:55 Uhr, kam es auf der B9 in Fahrtrichtung Germersheim, kurz nach der Ausfahrt Speyer-West, zu einem Auffahrunfall. Nachdem ein Pkw auf der Hauptfahrbahn verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr ein nachfolgender Lkw auf diesen auf.

Personen wurden nicht verletzt. Der beteiligte Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B9 in Richtung Germersheim zunächst für 20 Minuten voll gesperrt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 11.000 Euro.

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