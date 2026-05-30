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POL-PDLU: POL-PDLU - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 91-Jähriger aus Böhl-Iggelheim

POL-PDLU: POL-PDLU - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 91-Jähriger aus Böhl-Iggelheim
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Böhl-Iggelheim (ots)

Seit gestern, 29.05.2026, wird eine 91-jährige Bewohnerin eines Pflegeheims aus Böhl-Iggelheim vermisst. Zuletzt wurde sie gegen 16:00 Uhr in dem Pflegeheim gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

   Beschreibung der 91-Jährigen: -	ca. 1,60m groß -	schlank, ca. 46kg
-	schulterlanges weißes Haar -	Hellblaue Jacke -	schwarze Hose
   -    schwarze Schuhe

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235/4950 an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden. Wenn Sie die Vermissten sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.  

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: 06235 / 495-0 E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

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Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-0
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
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Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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