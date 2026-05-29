Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Cannabis-Einfluss mit E-Scooter unterwegs

Ludwigshafen - Oggersheim (ots)

Am Donnerstag (28.05.2026), gegen 12:30 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Mannheimer Straße einen 23-jährigen E-Scooter-Fahrer. Hierbei stellten sie fest, dass der Mann unter Cannabis-Einfluss stand. Der Mann wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

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