Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verletzter Radfahrer nach Vorfahrtsunfall

Waldsee (ots)

Am Nachmittag des 28.05.2026, kam es in der Schifferstadter Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer. Hierbei missachtete die 61-jährige Autofahrerin die Vorfahrt des von rechts kommenden 35-jährigen Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer stützte und verletzte sich am Oberschenkel und am Unterarm. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die Autofahrerin wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein Strafverfahren eingeleitet.

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