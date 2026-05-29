Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht zwischen Fahrradfahrer, E-Scooter und Fußgänger

Mutterstadt (ots)

Am Donnerstag, den 28.05.2026, gegen 8 Uhr befuhr ein 13-jähriger Radfahrer den Radweg neben der L533 in Richtung Limburgerhof. Auf dem Weg wollte der Junge eine 57-jährige Fußgängerin überholen. Während des Überholvorgangs kam ihm eine männliche Person auf dem E-Scooter entgegen. Der Fahrradfahrer versuchte dem Gegenverkehr auszuweichen, verlor hierbei jedoch die Kontrolle und stürzte. Dabei stieß er gegen die Fußgängerin. Beide verletzen sich leicht. Der E-Scooter setzte seine Fahrt daraufhin unbeirrt fort. Haben Sie zur Unfallzeit etwas Verdächtiges beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem E-Scooter Fahrer geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

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