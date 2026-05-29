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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Bereits am Sonntag, den 24.05.2026, gegen 15:30 Uhr wurde eine 64-jährige Frau in der Waldseer Straße Opfer eines Trickdiebstahls. Auf Höhe des Kreuzungsbereichs zur Spaldinger Straße wurde die Frau, welche gerade die Straße überqueren wollte, aus einem schwarzen SUV von einer unbekannten Frau angesprochen. Die unbekannte Frau gaukelte ein Brauchtum aus einem anderen Land vor und wollte der 64-Jährigen eine Kette um den Hals legen, lies dabei aber eine weitere Kette fallen. Die 64-Jährige hob die heruntergefallene Kette auf und bemerkte dabei, dass ihre eigene Halskette aus Gold im Wert eines vierstelligen Betrags fehlte. Der unbekannte SUV flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Eventuelle Tatzusammenhänge zu anderen Trickdiebstählen (es wurde berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6283979) werden geprüft.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Trickdiebstahl, dem unbekannten Fahrzeug (schwarzer SUV) oder den Fahrzeuginsassen machen können, sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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