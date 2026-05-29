Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alleinunfall mit leichtverletzter Person

Ludwigshafen - Süd (ots)

Am frühen Freitagmorgen, 29.05.2026, gegen 05:30 Uhr, befuhr ein 30-Jähriger die Heinigstraße aus Richtung Wredestraße kommend in Fahrtrichtung Süd/Südwest. Am Übergang zur Saarlandstraße verlor der 30-Jährige, aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein hochmotorisiertes Fahrzeug und schleuderte nach links in die Straßenbahnhaltestelle "Wittelsbachplatz". Durch die Wucht der Kollision kam es zu erheblichen Beschädigungen an der baulichen Ausgestaltung der Haltestelle sowie dem Fahrkartenautomat, welcher auf den Gleisen zum Liegen kam. Auch der PKW des 30-Jährigen, welcher mittels Kran geborgen werden musste, war stark beschädigt. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls befanden sich keine Fahrgäste des ÖPNV auf dem betroffenen Bahnsteig.

Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu Beeinträchtigungen des Straßen- wie auch Stadtbahnverkehrs. Der linke Fahrstreifen musste für 1,5 Stunden gesperrt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro.

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