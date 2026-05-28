Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, den 27.05.2026 im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 13:45 Uhr, kam es in der Max-Pechstein-Straße in Ludwigshafen zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Die unbekannten Täter verschafften sich zunächst Zutritt zum Grundstück und versuchten dann die Wohnungstür aufzubrechen. Einer der beiden Männer war dunkel gekleidet und führte einen Aktenkoffer mit sich. Der andere Täter trug ein Hemd und einen Strohhut. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Tageswohnungseinbruchs und Hausfriedensbruchs. Haben Sie verdächtige Personen wahrgenommen oder wurde Ihre Tür ebenfalls beschädigt? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

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