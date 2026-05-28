Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verletzte nach Abbiegeunfall

Mutterstadt (ots)

Am Nachmittag des 27.05.2026, kam es An der Fohlenweide in Mutterstadt zu einem Abbiegeunfall zwischen zwei Autos. In einem der beiden PKW befanden sich zwei Kleinkinder. Diese wiesen nach dem Aufprall leichte Verletzungen auf. Die Kinder wurden umgehend, noch an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst untersucht. Dieser gab kurze Zeit später Entwarnung und die Kinder konnten ohne weitere ärztliche Versorgung an die Eltern übergeben werden. Gegen den 36-jährigen Fahrer des gegnerischen Autos musste dennoch aufgrund des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein Strafverfahren eingeleitet werden.

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