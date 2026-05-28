Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Waldsee (ots)

Am Mittwoch, den 27.05.2026, gegen 08 Uhr befuhr ein 15-jähriger Radfahrer die Goethestraße und wollte nach links in die Lerchenstraße abbiegen. Ein 37-jähriger Autofahrer befuhr die Lerchenstraße und wollte nach rechts in die Geothestraße abbiegen. Bei dem Vorgang kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, worauf der Fahrradfahrer stürzte. Der Jugendliche verletzte sich leicht durch Schürfwunden. Eine medizinische Versorgung war jedoch nicht notwendig. Gegen den Fahrer des Kraftfahrzeuges wurde ein Strafverfahren aufgrund des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Gegen den jugendlichen Fahrradfahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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