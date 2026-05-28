Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Taschendiebstahl - Zeugen/Geschädigte gesucht

Speyer (ots)

Am Mittwochvormittag, gegen 11:40 Uhr versuchte eine unbekannte Täterin aus einer Handtasche einer unbekannten Kundin eines Bekleidungsgeschäft in der Gilgenstraße etwas zu stehlen. Die Kundin bemerkte die Hand der unbekannten Täterin in ihrer Handtasche, woraufhin die unbekannte Täterin in unbekannte Richtung flüchtete. Über die Filialleitung des Geschäfts wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Die unbekannte Kundin verließ ebenfalls vor Eintreffen der Polizei das Geschäft. Fahndungsmaßnahmen nach der Täterin waren erfolglos.

Zeugen, die Angaben zur Täterin machen können und die unbekannte Kundin der Woolworth-Filiale in der Gilgenstraße werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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