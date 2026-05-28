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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletztem Motorradfahrer - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Mittwochmittag, gegen 13:15 Uhr fuhren ein 38-jähriger PKW-Fahrer von der Bahnhofstraße in Richtung Gilgenstraße und ein 56-jähriger Motorradfahrer von der Oberen Langgasse in Richtung Bahnhofstraße und bog an der Einmündung beider Straßen nach links in Richtung Wormser Landstraße ab. Der 38-Jährige fuhr weiter geradeaus. Im Einmündungsbereich kollidierte beide Fahrzeuge, wodurch der 56-Jährige mit seinem Motorrad stürzte und sich leicht verletzte. Der 38-Jährige wurde durch den Zusammenstoß nicht verletzt. Eine medizinische Behandlung des Motorradfahrers vor Ort war nicht notwendig. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von knapp 3000 Euro.

Zeugen des Unfalls oder der Verkehrssituation unmittelbar vor dem Unfall werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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