Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Taschendiebstahl in Geschäft

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, den 27.05.2026 gegen 16:15 Uhr, kam es im Woolworth in der Ludwigstraße Ludwigshafen zu einem Taschendiebstahl. Die Anzeigenerstatterin befand sich vor einem Regal und sah sich nach diversen Artikeln um. Als sie etwas aus ihrem Rucksack herausnehmen wollte, fiel ihr auf, dass der Rucksack offenstand und ihr Geldbeutel entwendet wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen Taschendiebstahls. Haben Sie die Tat beobachtet oder ist Ihnen Ähnliches passiert? Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

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