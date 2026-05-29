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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Baustelleneinbruch Yorckstraße

Ludwigshafen - Mitte/Süd (ots)

Zwischen Samstagnachmittag, 22.05.2026, 14:00 Uhr und Dienstagnachmittag, 26.05.2026, 16:30 Uhr brachen bislang Unbekannte in einen Baucontainer der Baustelle im Bereich der Yorckstraße unterhalb der Konrad-Adenauer-Brücke ein. Aus dem Baucontainer wurden Werkzeuge entwendet. Die Gesamtschadenshöhe wird auf rund 3500 Euro geschätzt.

Verdächtige Beobachtungen und sonstige Hinweise in diesem Falle bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 96324150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621 963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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