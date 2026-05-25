PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Brand eines Lagerraumes - Rettungskräfte im Einsatz

Koblenz (ots)

Aktuell befinden sich Feuerwehr und Polizei an einem Brandort in der Münzstraße in Koblenz im Einsatz. Soweit bisher bekannt kam es in einem Lagerraum zu einem Brandausbruch, der von der Feuerwehr bereits unter Kontrolle gebracht wurde. Personen kamen nicht zu Schaden. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
EPHKìn Scholtyssek
Telefon: 0261-92156-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 24.05.2026 – 03:39

    POL-PPKO: Bad Ems - Wohnhausbrand

    Bad Ems (ots) - Nach der Meldung eines Wohnhausbrandes gegen 2 Uhr in Bad Ems, Gräveheid, dauern die Löscharbeiten an. Die B261 ist in diesem Bereich derzeit gesperrt. Die polizeiliche Ermittlungen zu Brandursache sind aufgenommen. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Telefon: 0261-103-0 E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de ...

    mehr
  • 23.05.2026 – 19:45

    POL-PPKO: Birlenbach - Schwerer Badeunfall im Schwimmbad Birlenbach

    Koblenz (ots) - Am heutigen Nachmittag wurde die Leitstelle des Rettungsdienstes gegen 14.20 Uhr über einen möglichen Badeunfall im Schwimmbad Birlenbach informiert. Bei Eintreffen von Rettungsdienst und Polizei wurden bereits Reanimationsmaßnahmen bei einem 11-jährigen Jungen durchgeführt. Das Kind wurde unter laufenden Rettungsmaßnahmen in ein Krankenhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren