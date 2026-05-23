Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Birlenbach - Schwerer Badeunfall im Schwimmbad Birlenbach

Koblenz (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Leitstelle des Rettungsdienstes gegen 14.20 Uhr über einen möglichen Badeunfall im Schwimmbad Birlenbach informiert.

Bei Eintreffen von Rettungsdienst und Polizei wurden bereits Reanimationsmaßnahmen bei einem 11-jährigen Jungen durchgeführt. Das Kind wurde unter laufenden Rettungsmaßnahmen in ein Krankenhaus verbracht. Dort ist es leider mittlerweile verstorben.

Die näheren Umstände sind derzeit noch unklar und Gegenstand eines Todesermittlungsverfahrens der Kriminalpolizei. Es liegen derzeit keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor.

Wir bitten um Verständnis, dass bis auf Weiteres keine weiteren Anfragen zu diesem Vorfall beantwortet werden.

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