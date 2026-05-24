PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Nachtrag zur Pressemitteilung "Bad Ems - Wohnhausbrand" - Ein Bewohner bei Gebäudebrand tödlich verletzt

Bad Ems (ots)

Durch die ersteintreffenden Kräfte konnte die Meldung des Wohnhausbrandes bestätigt werden. Im Rahmen der Erstmaßnahmen konnte eine verletzte Bewohnerin durch Polizeikräfte aus dem Gebäude gerettet werden. Hierbei zogen sich zwei Polizeibeamte Verletzungen zu, welche im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Beamten konnten zwischenzeitlich das Krankenhaus verlassen. Durch Feuerwehrkräfte konnten im Rahmen der Löscharbeiten die sterblichen Überreste eines weiteren Bewohners aufgefunden werden.

Zur Ursache des Brandes und der Schadenshöhe können aktuell noch keine Angaben gemacht werden, durch die Kriminalpolizei Koblenz wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Von weiteren Nachfragen bitten wir zunächst Abstand zu nehmen, es wird unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 24.05.2026 – 03:39

    POL-PPKO: Bad Ems - Wohnhausbrand

    Bad Ems (ots) - Nach der Meldung eines Wohnhausbrandes gegen 2 Uhr in Bad Ems, Gräveheid, dauern die Löscharbeiten an. Die B261 ist in diesem Bereich derzeit gesperrt. Die polizeiliche Ermittlungen zu Brandursache sind aufgenommen. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Telefon: 0261-103-0 E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de ...

    mehr
  • 23.05.2026 – 19:45

    POL-PPKO: Birlenbach - Schwerer Badeunfall im Schwimmbad Birlenbach

    Koblenz (ots) - Am heutigen Nachmittag wurde die Leitstelle des Rettungsdienstes gegen 14.20 Uhr über einen möglichen Badeunfall im Schwimmbad Birlenbach informiert. Bei Eintreffen von Rettungsdienst und Polizei wurden bereits Reanimationsmaßnahmen bei einem 11-jährigen Jungen durchgeführt. Das Kind wurde unter laufenden Rettungsmaßnahmen in ein Krankenhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren