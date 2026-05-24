Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Nachtrag zur Pressemitteilung "Bad Ems - Wohnhausbrand" - Ein Bewohner bei Gebäudebrand tödlich verletzt

Bad Ems (ots)

Durch die ersteintreffenden Kräfte konnte die Meldung des Wohnhausbrandes bestätigt werden. Im Rahmen der Erstmaßnahmen konnte eine verletzte Bewohnerin durch Polizeikräfte aus dem Gebäude gerettet werden. Hierbei zogen sich zwei Polizeibeamte Verletzungen zu, welche im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Beamten konnten zwischenzeitlich das Krankenhaus verlassen. Durch Feuerwehrkräfte konnten im Rahmen der Löscharbeiten die sterblichen Überreste eines weiteren Bewohners aufgefunden werden.

Zur Ursache des Brandes und der Schadenshöhe können aktuell noch keine Angaben gemacht werden, durch die Kriminalpolizei Koblenz wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Von weiteren Nachfragen bitten wir zunächst Abstand zu nehmen, es wird unaufgefordert nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell