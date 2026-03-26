Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Randalierer in Straßenbahn

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmittag (25.03.2026) wurde die Polizei gegen 11:30 Uhr in die Comeniusstraße gerufen, da ein Mann in einer Straßenbahn randaliert haben soll. Zudem wurde gemeldet, dass er ein Messer bei sich trage. Die alarmierten Polizeikräfte trafen den 30-jähriger Mann in der Straßenbahn an und konnten ihn dort fixieren. Er führte zwei Taschenmesser mit sich, die präventiv sichergestellt wurden. Konkret angegriffen oder bedroht hatte der Mann niemanden. Er muss jedoch wegen des Mitführens der Messer im öffentlichen Personennahverehr verantworten. Verstöße gegen die Landesverordnung stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit einer Geldbuße von bis zu 10.000 Euro geahndet werden.

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