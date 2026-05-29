Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Exhibitionist belästigt Personen in der Hohenzollernstraße - Zeugenaufruf

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Donnerstagnachmittag gegen 17:55 Uhr wurde der Polizei in der Hohenzollernstraße in 67063 Ludwigshafen am Rhein eine männliche Person gemeldet, welche mit heruntergelassener Hose an einem Stromkasten stehen und an seinem Glied manipulieren würde. Laut einem Zeugen sei dies durch mehrere Personen wahrgenommen worden.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- circa 45-55 Jahre alt - schwarzes Shirt, - schwarze kurze Hose - nur einen Schuh getragen

Zeugen die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Ludwigshafen-Oppau telefonisch 0621 96324250 oder per Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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