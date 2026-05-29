Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Autofahrt ohne Führerschein, dafür mit Alkohol

Mutterstadt (ots)

Am späten Abend des 28.05.2026 wurde durch einen Bürger eine mögliche betrunkene Person gemeldet, welche gerade ihren PKW geparkt hätte. Der Fahrer des VW konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ermittlungen ergaben, dass der 33-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren konnten deutliche Anzeichen des Alkoholkonsums wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme, zum Zwecke der Blutalkoholbestimmung bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unterziehen. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

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