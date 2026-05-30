Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schaufenster beschädigt bei Auseinandersetzung

Speyer (ots)

Speyer In der Nacht zum Samstag (30.05.2026), gegen 01:00 Uhr, kam es in der Maximilianstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei bislang unbekannten männlichen Personen.

Ein Zeuge hörte zunächst ein lautes Klirren und beobachtete anschließend die Handgreiflichkeiten im Nahbereich. Bei der Überprüfung stellten die alarmierten Polizeibeamten fest, dass die Scheibenverglasung eines Geschäfts beschädigt wurde. Die Polizei geht von einem direkten Zusammenhang zwischen dem Streit und dem Sachschaden aus.

Die Ermittlungen laufen. Sachdienliche Hinweise zu den flüchtigen Personen nimmt die Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell