Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frau mitten am Tag mit Schlagring attackiert

Ludwigshafen Oggersheim (ots)

Am Freitag, den 29.05.2026, gegen 13:00 Uhr, befand sich eine Frau auf dem Hans-Warsch-Platz vor dem dortigen Bürgerbüro-Gebäude in Oggersheim. Hier wurde die spätere Geschädigte mehrfach von einem 18-21-Jährigen grundlos mit einer Wasserspritzpistole beschossen. Nachdem sie den Mann mehrfach aufforderte, dies zu unterlassen, schlug dieser die Frau unvermittelt mit einem Schlagring in den Unterleib und trat ihr in den Bauch. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Mannheimer Straße. Der flüchtige Täter wurde als circa 18-21 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, stämmige Statur, schwarze kurze Haare, mit einem dunkelblauen T-Shirt sowie kurzer Jeans bekleidet beschrieben. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiwache Oggersheim, Telefonnummer 0621 96324650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de .

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