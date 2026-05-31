Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden; Einsatz Rettungshubschrauber

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Mittag des 30.05.2026, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung der L528 zur Hochdorfer Straße bei Böhl-Iggelheim. Die Unfallverursacherin, die die Hochdorfer Straße befuhr, missachtete das dortige Stoppschild. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein am Einsatz beteiligter Rettungshubschrauber landete zwischenzeitlich auf einem angrenzenden Acker. Die Unfallverursacherin wurde infolge des Zusammenstoßes verletzt. Sie wurde schließlich zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Ein Transport im Rettungshubschrauber war jedoch nicht erforderlich. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L528 kurzzeitig vollgesperrt werden.

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