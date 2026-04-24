Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erfolgreiche Nachwuchsgewinnung am Girl's and Boy's Day und auf Berufsmessen

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Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla-Kreis, Landkreis Sonneberg (ots)

Der 23.04.2026 stand für die Landespolizeiinspektion Saalfeld ganz im Zeichen der nächsten Generation. Mit einer Mischung aus praktischen Einblicken am Girl's and Boy's Day und Präsenz auf regionalen Ausbildungsmessen konnten zahlreiche junge Talente für den Polizeiberuf begeistert werden.

Da der Polizeiberuf bis heute häufiger von Männern als möglicher Berufswunsch in Betracht gezogen wird, zeigte die Landespolizeiinspektion Saalfeld acht interessierten jungen Frauen im Alter von 13 bis 16 Jahren an diesem Tag die spannende Polizeiarbeit. Ganz im Sinne des Girl's and Boy's Day, an dem verfestigte, berufsbezogene Geschlechterrollen aufgebrochen werden sollen, um klassische Rollenbilder in der Berufswahl zu durchbrechen.

Die Leiterin der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld, Kriminaloberrätin Frau Dr. Krüger begrüßte zusmamen Kriminalhauptkommisarin Nadine Schmidt-Herz die Teilnehmerinnen in der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld.

Sie schilderte eindrucksvoll den Weg von ihrer ersten Entscheidung für den Polizeidienst über das Studium und ihre weitere Verwendungsbreite bei der Polizei. Besonders hoben sie dabei die Vielseitigkeit des Berufes, die besonderen Herausforderungen, die Karrierechancen sowie auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hervor.

Auch die Mädchen stellten sich vor und teilten ihre Motivation mit, den Tag bei der Polizei verbringen zu wollen.

Das Programm bot einen tiefen Einblick in verschiedene Fachbereiche:

Kriminalpolizeiinspektion:

Die Mädchen lernten die Arbeit der Kriminalpolizeiinspektion kennen und erfuhren aus erster Hand, wie Kriminalfälle gelöst werden.

Bereitschaftspolizei:

Bei praxisnahen Einsatzübungen wurde die Bedeutung von Teamwork in kritischen Situationen erlebbar gemacht.

Diensthundeführer:

Ein besonderes Highlight war der Besuch der vierbeinigen Kollegen. Die Schülerinnen erfuhren, wie Hunde effektiv bei der Suche nach Beweismitteln oder Personen unterstützen.

Schießkeller:

Treffsicherheit war beim Schießen mit der Laserpistole gefragt. Unter Anleitung konnten die Mädchen mit einer Laserwaffe ihr ruhiges Händchen unter Beweis stellen. Zudem wurde ihnen erklärt, in welchen besonderen Situationen die Dienstwaffe grundsätzlich zum Einsatz kommen darf, nämlich nur als letztes Mittel, wenn andere Maßnahmen oder eine verbale Klärung nicht ausreichen, um eine gefährliche Lage zu bewältigen.

Im Abschlussgespräch zogen die Girls ein durchweg positives Fazit und bedankten sich herzlich bei den beteiligten Beamten für die Zeit und die Beantwortung ihrer Fragen. Die gewonnenen Eindrücke haben bei einigen den Wunsch bestärkt, später selbst einmal die Uniform zu tragen.

Parallel zum Girl's and Boy's Day waren die Kollegen aus Schleiz bei zwei regionalen Berufsmessen im Einsatz. Mit großem Engagement präsentierten sie das Berufsbild "Polizei" direkt in den Schulen in Hirschberg und Remptendorf. In zahlreichen Gesprächen standen sie den Schülerinnen und Schülern Rede und Antwort rund um die Ausbildung, das Studium und die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten danach.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen, die durch ihren starken Einsatz an den verschiedenen Standorten diesen Tag der Nachwuchsgewinnung möglich gemacht haben.

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