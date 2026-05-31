Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: B9/Speyer - PKW kommt von Fahrbahn ab und muss mit Kran geborgen werden

Speyer (ots)

Am späten Nachmittag des 30.05.2026 ereignete sich an der B9-Abfahrt Speyer-West ein Alleinunfall. Ein PKW-Fahrer kam im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab, überfuhr die Leitplanke und kam im Grünwuchs zum Stillstand. Der Fahrer erlitt mutmaßlich leichte Verletzungen und wurde zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Bergung mittels Kran mussten die B9 in Richtung Ludwigshafen sowie die Auffahrt Speyer-West zeitweise voll gesperrt werden. Es entstand ein Schaden am Pkw in Höhe von 8000EUR.

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