Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallbilanz der Polizeiwache Maxdorf für das Jahr 2025 - Unfallzahlen leicht rückläufig

Maxdorf (ots)

Kernaussagen:

- Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiwache Maxdorf wurden im Jahr 2025 insgesamt 389 Verkehrsunfälle registriert. Dies entspricht einem Rückgang von 2,5 % im Vergleich zum Vorjahr. - Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden stieg leicht auf 39 Fälle (+2,6 %). - Insgesamt verunglückten 48 Personen. Dies entspricht einem deutlichen Rückgang um 26,2 % gegenüber dem Vorjahr. - Im Jahr 2025 kam im Bereich der Polizeiwache Maxdorf keine Person bei Verkehrsunfällen ums Leben. - Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Elektrokleinstfahrzeugen stieg auf zwei Fälle an. - Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss gingen auf drei Fälle zurück (-25 %). Ein Verkehrsunfall ereignete sich unter Drogeneinfluss; hierbei stand die fahrzeugführende Person unter dem Einfluss von THC. - In sechs Fällen führte Ablenkung zu Verkehrsunfällen.

Neue elektronische Unfalltypensteckkarte "EUSKA": Die zum 01. Januar 2025 eingeführte elektronische Unfalltypensteckkarte "EUSKA" führt zu einer grundlegenden Verbesserung der Datenqualität und Modernisierung der Datenauswertung in der Verkehrsunfallstatistik. Durch veränderte Erhebungsparameter in der Auswertung entstehen gegebenenfalls Abweichungen zu veröffentlichen Unfallzahlen der Jahresunfallbilanzen der Vorjahre.

Verkehrsunfallentwicklung mit Blick auf verschiedene Risikogruppen und Hauptunfallursachen: Bei der Risikogruppe der Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren konnte ein deutlicher Rückgang der Verkehrsunfallzahlen festgestellt werden. Insgesamt sank die Zahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung dieser Altersgruppe auf 106 Fälle (-18,5 %). Dabei verunglückten neun Seniorinnen und Senioren (-25 %). Die Gruppe der über 75-Jährigen war an 47 Verkehrsunfällen beteiligt (-14,5 %). Allerdings stieg die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in dieser Altersgruppe auf acht Fälle an. Insgesamt verunglückten sieben Personen in dieser Altersgruppe. Die Risikogruppe der jungen Fahrenden im Alter von 18 bis 24 Jahren war an 59 Verkehrsunfällen beteiligt (+11,3 %). Dabei verunglückten vier junge Fahrende. Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Kindern (0-14 Jahre) ging auf vier Fälle zurück (-60 %). In diesem Zusammenhang verunglückte ein Kind. Schulwegunfälle wurden im Jahr 2025 nicht registriert. Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Rad- und Pedelecfahrenden gingen um 22,2 % auf 17 Fälle zurück. Dabei verunglückten insgesamt neun Rad- und Pedelecfahrende. Auch die Zahl der Verkehrsunfälle mit motorisierten Zweirädern sank leicht auf sieben Fälle (-22,2 %). Dabei verunglückten sechs Zweiradnutzende. Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Elektrokleinstfahrzeugen nahm zu. Insgesamt wurden zwei Verkehrsunfälle registriert In beiden Fällen kam es zu Personenschäden. Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Lastkraftwagen sank auf 48 Fälle (-23,8 %). In diesem Zusammenhang wurden vier Personen verletzt. Bei den Hauptunfallursachen blieb die Unfallursache "Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren" mit 96 Fällen weiterhin auf hohem Niveau, wenngleich ein Rückgang von 15 % festgestellt wurde. Die Unfallursache "Abstand" sank auf 42 Fälle (-69,3 %). Hintergrund hierfür ist die seit Januar 2025 geänderte statistische Erfassung, wonach nur noch der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug erfasst wird. Die Zahl der Verkehrsunfälle aufgrund nicht angepasster oder überhöhter Geschwindigkeit sank deutlich auf acht Fälle (-46,7 %).

Verkehrsunfallprävention und Verkehrsüberwachung 2025: Die Reduzierung von Verkehrsunfällen sowie die Minimierung von Unfallfolgen bildeten auch im Jahr 2025 einen Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit im Zuständigkeitsbereich der Polizeiwache Maxdorf. Neben Verkehrskontrollen standen insbesondere präventive Maßnahmen und zielgruppenorientierte Aufklärungsarbeit sowie kooperative Netzwerkarbeit mit den weiteren Akteuren im Fokus. Dabei wurden u.a. Präventionsveranstaltungen insb. zu der Risikogruppe Senioren im Straßenverkehr durchgeführt. Ein Schwerpunkt lag weiterhin auf der Kontrolle von Geschwindigkeitsverstößen, wobei insgesamt 150 Verstöße geahndet wurden.

Die Polizeiwache appelliert weiterhin an alle Verkehrsteilnehmenden, sich verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll im Straßenverkehr zu verhalten. Die Polizei empfiehlt dabei zur Vermeidung von Verkehrsunfällen eine defensive Fahrweise. Insbesondere Ablenkung, Alkohol- und Drogeneinfluss sowie überhöhte Geschwindigkeit stellen weiterhin erhebliche Unfallrisiken dar.

Die Verkehrsunfallstatistik 2025 der Polizeiwache Maxdorf "Auf einen Blick" finden Sie auf unserer Internetseite https://s.rlp.de/fAJ59 unter Verkehrsstatistik.

Grundlage dieser Pressemeldung sind die Daten aus euska (ptv-group) der Verkehrsunfallstatistik 2025 der Polizeiwache Maxdorf.

Die Polizeiwache Maxdorf ist zuständig für die Sicherheit von rund 20.000 Personen. Neben der Stadt Frankenthal mitsamt ihren Stadtteilen umfasst das Dienstgebiet auf einer Fläche von ca. 30 Quadratkilometern die Gemeinden Maxdorf, Fußgönheim, Birkenheide und Lambsheim.

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