PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Unfall mit mehreren Verletzten

Otterstadt (ots)

In den frühen Nachtstunden am heutigen Montag, gegen 03:30 Uhr fuhr ein 18-jähriger mit seinem PKW auf der L534 von Waldsee nach Speyer. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit konnte er sein Fahrzeug vor dem Kreisverkehr zwischen L534 und K23 nicht mehr rechtzeitig abbremsen, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, überfuhr den Kreisverkehr, kollidierte mit dem darauf befindlichen Wappen des Rhein-Pfalz-Kreises und blieb schließlich auf dem Dach in einem angrenzenden Feld liegen. Im Fahrzeug befanden sich noch drei weitere Insassen, alle Personen konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug begeben. Drei Fahrzeuginsassen wurden verletzt, darunter auch der 18-jährige Fahrzeugführer. Eine 18-jährige Insassin musste für weitere Behandlungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Die beiden anderen, männlichen Insassen, waren 18 und 24 Jahre alt. Bei dem Fahrzeugführer ergaben sich keine Hinweise auf einen Einfluss berauschender Mittel. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf eine mittlere, fünfstellige Summe geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 15:14

    POL-PDLU: Speyer - Unfall mit E-Scooter - Fahrer schwer verletzt

    Speyer (ots) - Am Sonntagabend, kurz nach 18 Uhr, fuhr ein 14-jähriger mit seinem E-Scooter auf dem Radweg in der Waldseer Straße Richtung Ortsausgang. Mehrere unabhängige Zeugen gaben an, dass der E-Scooter mit stark überhöhter Geschwindigkeit gefahren war. Kurz vor einer Bushaltestelle bremste der 14-Jährige stark, um eine Kollision mit mehreren Personen auf dem Bürgersteig zu verhindern und kollidierte dabei mit ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 15:13

    POL-PDLU: Speyer - Einbruch in ehemalige KiTa - Täter erwischt

    Speyer (ots) - Am Sonntagvormittag, gegen 10:20 Uhr wurde der Polizei ein lautes Scheibenklirren aus einer ehemaligen KiTa im Ginsterweg gemeldet. Kurz darauf wurden durch Zeugen auch zwei Personen im Gebäudeinneren gesichtet. Bei Erblicken der eingesetzten Polizeibeamten versuchten die beiden zwölfjährigen Jungen vom Gelände der ehemaligen KiTa zu fliehen, wurden aber schließlich durch die Polizei am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren