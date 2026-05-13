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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 21. Kalenderwoche

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 21. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 18. Mai:

L143, Gusterath; L348 Fohren-Linden; Bitburg; Wittlich-Neuerburg

Dienstag, 19. Mai:

B51, Meckel; B50, Altrich; K41, Rivenich; B51, Konz

Mittwoch, 20. Mai:

A1, Flußbach; L28, Neunkirchen; B41, Idar-Oberstein; B257, Niederstedem

Donnerstag, 21. Mai:

B41, Hoppstädten-Weiersbach; B51, Aach-Neuhaus; A1, Schweich; K64, Kröv

Freitag, 22. Mai:

L49, Hetzerath; B53, Zell-Kaimt; A64, Igel

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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