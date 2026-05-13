POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 21. Kalenderwoche
Trier (ots)
An folgenden Standorten misst die Polizei in der 21. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 18. Mai:
L143, Gusterath; L348 Fohren-Linden; Bitburg; Wittlich-Neuerburg
Dienstag, 19. Mai:
B51, Meckel; B50, Altrich; K41, Rivenich; B51, Konz
Mittwoch, 20. Mai:
A1, Flußbach; L28, Neunkirchen; B41, Idar-Oberstein; B257, Niederstedem
Donnerstag, 21. Mai:
B41, Hoppstädten-Weiersbach; B51, Aach-Neuhaus; A1, Schweich; K64, Kröv
Freitag, 22. Mai:
L49, Hetzerath; B53, Zell-Kaimt; A64, Igel
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
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