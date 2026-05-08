PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 27 neue Polizistinnen und Polizisten verstärken ab sofort das Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 27 neue Polizistinnen und Polizisten verstärken ab sofort das Polizeipräsidium Trier
  • Bild-Infos
  • Download

Trier (ots)

Mit Wirkung zum 1. Mai 2026 wurden insgesamt 19 Absolventinnen und Absolventen des 29. Bachelor-Studiengangs der Hochschule für Polizei sowie acht Polizeibeschäftigte anderer Behörden zum Polizeipräsidium (PP) Trier versetzt.

Im Rahmen einer kleinen Begrüßungsveranstaltung wurden die neuen Kolleginnen und Kollegen am Freitag, den 8. Mai, feierlich willkommen geheißen.

Polizeipräsidentin Anja Rakowski richtete sich dabei persönlich an die Neuzugänge und gab ihnen anerkennende sowie motivierende Worte für ihren Start im Polizeidienst mit auf den Weg: "Der Polizeiberuf verlangt Verantwortungsbewusstsein, Menschlichkeit und Entschlossenheit. Sie begegnen Menschen oft in schwierigen Lebenslagen - handeln Sie dabei stets respektvoll, aufmerksam und mit klarem Werteverständnis. Bringen Sie Ihre Stärken, Ihre Ideen und Ihren Zusammenhalt aktiv ein. Ich wünsche Ihnen für Ihren Weg und den zukünftigen Aufgaben im Polizeidienst viel Erfolg, Rückhalt im Team und jederzeit eine gesunde und sichere Heimkehr."

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 10:20

    POL-PPTR: Raubdelikt am Palastgarten

    Trier (ots) - Am Sonntag, 3. Mai, gegen 18:05 Uhr, schlugen vier bislang unbekannte Täter in der Nähe des Palastgartens, kurz vor der Hermesstraße, einen Mann von hinten nieder. Sie raubten dem leicht verletzten Mann seinen Geldbeutel und flüchteten in Richtung Wechselstraße. Detaillierte Personenbeschreibungen der vier Tatverdächtigen liegen nicht vor. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 08:30

    POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 20. Kalenderwoche

    Trier (ots) - An folgenden Standorten misst die Polizei in der 20. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 11. Mai: A602, Ruwer-Paulin; Wittlich-Wengerohr; B50, Kommen Dienstag, 12. Mai: B257, Irrel; B51, Bitburg; A60; B419, Oberbillig; B50, Binsfeld Mittwoch, 13. Mai: L28, Neunkirchen; B53, Traben-Trarbach; A60, Prüm; A1, Mehring Freitag, 15. Mai: A602, Longuich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren