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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrolle mit Folgen

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Sonntag, den 31.05.2026, gegen 23 Uhr konnte durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Schifferstadt, ein auffällig fahrender PKW auf der L532 festgestellt werden. Dieser wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem 41-jährigen Fahrer deutliche Anzeichen des Alkoholkonsums festgestellt werden. Ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,73 Promille. Des Weiteren konnte der Fahrer keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Der Mann musste zum Zwecke der Blutentnahme auf die Dienststelle verbracht werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren aufgrund des Verdachts der Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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