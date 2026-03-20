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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Betrug durch Dienstleistung von Handwerkern

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (19.03.2026, gegen 10:30 Uhr) wurde in der Dietlindenstraße eine Seniorin vor ihrem Wohnhaus von mehreren unbekannten Männern angesprochen. Diese wollten sie davon überzeugen, neues Dämmmaterial auf ihr Carport zu legen, welches sie dann ohne Aufforderung taten. Der Mann der Geschädigten wurde darauf aufmerksam und ließ sich auf ein Geschäft mit den unbekannten Männern ein. Diese forderten nach ihrer Arbeit mehrere Tausend Euro in Bargeld, eine Rechnung wollten sie allerdings nicht aushändigen. Als der Ehemann das Geld in einer Bank beschaffen wollte, wurde er von einem der vier Unbekannten begleitet. Eine Mitarbeiterin der Bank des Geschädigten wies ihn auf die Betrugsmasche hin.

Als der Geschädigte daraufhin einen der Täter darauf ansprechen wollte, war dieser bereits geflüchtet.

Tipps der Polizei gegen Haustürbetrug

   - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen 
     Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.
   - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst 
     bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt 
     worden sind.
   - Bezahlen Sie nichts in bar.
   - Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht ganz genau verstanden 
     haben. Unterschriften sind nie "reine Formsache".
   - Fordern Sie eine Vertragsdurchschrift, auf der Name und 
     Anschrift des Vertragspartners deutlich lesbar sind.

Weitere Infos finden Sie unter: www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Julia Steiner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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