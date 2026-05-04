Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlener Lexus im Willroder Forst aufgefunden

Erfurt/Landkreis Weimarer Land (ots)

Sonntagabend (03.05.2026) verständigten Zeugen die Erfurter Polizei, nachdem sie im Willroder Forst bei Schellroda (Landkreis Weimarer Land) einen gestohlenen Lexus aufgefunden hatten. Das Auto stand festgefahren auf einem Waldweg und war unverschlossen. An dem Fahrzeug, dessen Wert auf etwa 40.000 Euro geschätzt wird, waren gestohlene Kennzeichen angebracht gewesen. Zudem lag für den Lexus eine internationale Fahndungsausschreibung aus den Niederlanden vor. Nach ersten Erkenntnissen ließ die Fundsituation auf eine bereits zurückliegende Komplettentwendung schließen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug offenbar bereits seit mindestens dem Vortag an dem Waldweg gestanden hatte. Die Polizei ließ den Lexus bergen, stellte ihn sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (DS)

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