Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung am Fahrzeug- Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots)

Im Zeitraum vom 28.05.2026, 23 Uhr bis zum 29.05.2026, 08 Uhr kam es in der Goethestraße in Ludwigshafen zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Ein unbekannter Täter zerkratzte die linke Fahrzeugseite des geparkten PKWs und beschädigte den hinteren rechten Reifen. Wer kann Hinweise zum Tatverdächtigen oder der Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

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