POL-GE: Zwei Männer schlagen auf Passanten ein

Gelsenkirchen (ots) - Am 23.05.2026 gegen 21:45 Uhr kam es in einem Kinderheim auf der Klosterstraße in Gelsenkirchen Altstadt zu einem Raubdelikt. Die Geschädigte und die Tatverdächtigen sind alle aus dem gleichen Kinderheim. Die minderjährige Geschädigte wurde von einer der drei Tatverdächtigen festgehalten und von zwei Tatverdächtigen ins Gesicht und in den Bauch geschlagen, an der Haaren gezogen und beleidigt. Anschließend wurde der Geschädigten das Handy von ...

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