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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Männer schlagen auf Passanten ein

Gelsenkirchen (ots)

Am 24.05. kam es gegen 10:20 Uhr in der Wilhelminenstraße zu einer Körperverletzung, bei der zwei männliche Personen offenbar grundlos auf einen an der Straße sitzenden Mann einschlugen, der hierbei blutende Wunden davontrug. Die beiden Tatverdächtigen werden als deutsch, beide um die 190 cm groß, einer dick mit Glatze und einer dünn mit hellbraunen, kurzen Haaren beschrieben. Hinweise auf die Täter werden unter der Rufnummer der Kriminalwache 0209/365-8240 entgegengenommen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Leitstelle
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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