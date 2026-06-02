Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verdacht des illegalen Kraftfahrzeugrennens - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am Montag, dem 01.06.2026, gegen 19:20 Uhr, kam es in der Sternstraße auf Höhe der Kopernikusstraße zu einem Straßenrennen. Ein schwarzer Mercedes überholte mit extrem überhöhter Geschwindigkeit mehrere Verkehrsteilnehmer. An der Kreuzung Sternstraße/Erzbergerstraße sei der Mercedes-Fahrer rechts abgebogen. Darüber hinaus wurde ein 48-jähriger Verkehrsteilnehmer durch eine Geste des bislang unbekannten Mercedes-Fahrers bedroht. Das Fahrzeug war mit vier Personen besetzt.

Wer kann Hinweise zum Tatverdächtigen oder der Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

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