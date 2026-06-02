Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht zwischen PKW und Kraftomnibus

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Montagnachmittag des 01.06.2026 kam es in der Kirchenstraße in Böhl-Iggelheim zu einem Verkehrsunfall, mit anschließendem unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Hierbei streifte ein Gelenkbus den verkehrsbedingt wartenden Autofahrer und Anzeigenerstatter. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Bus, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Haben Sie Hinweise zu dem Verkehrsunfall in der Kirchenstraße? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, unter Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de.

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