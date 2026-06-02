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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik und der Verkehrsunfallstatistik 2025: Einladung an Pressevertreter zum Pressegespräch der Polizeiinspektion Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Für das Berichtsjahr 2025 lädt die Polizeiinspektion Schifferstadt am Mittwoch, den 10.06.2026, um 14 Uhr interessierte Pressevertreterinnen und Pressevertreter zu einem stattfindenden Pressegespräch ein. Wir bitten alle Pressevertreterinnen und Pressevertreter um vorherige Terminzusage bis spätestens Montag, den 08.06.2026, an pischifferstadt@polizei.rlp.de

Unter dem Link https://s.rlp.de/hcKlbg8 können die Polizeiliche Kriminalstatistik und das Verkehrslagebild vorab abgerufen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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