PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Randalierer durch Tasereinsatz gestoppt

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend kam es gegen 21:30 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim, nachdem eine männliche Person durch Anwohner randalierend in seiner Wohnung gemeldet wurde. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort auf den hochaggressiven 33-jährigen Verantwortlichen, der zunächst nicht beruhigt werden konnte. Im Verlauf des weiteren Geschehens musste dann der Taser eingesetzt werden, um weiteres gefährdendes Handeln des Verantwortlichen zu unterbinden. Dieser wurde im weiteren Verlauf, aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes, durch den Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen in einer psychiatrischen Klinik vorgestellt. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 02.06.2026 – 15:11

    POL-PDLU: Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik und der Verkehrsunfallstatistik 2025: Einladung an Pressevertreter zum Pressegespräch der Polizeiinspektion Schifferstadt

    Schifferstadt (ots) - Für das Berichtsjahr 2025 lädt die Polizeiinspektion Schifferstadt am Mittwoch, den 10.06.2026, um 14 Uhr interessierte Pressevertreterinnen und Pressevertreter zu einem stattfindenden Pressegespräch ein. Wir bitten alle Pressevertreterinnen und Pressevertreter um vorherige Terminzusage bis ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 13:38

    POL-PDLU: Speyer - Trunkenheitsfahrt

    Speyer (ots) - In der heutigen Nacht, gegen 00:50 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen PKW in der Oberen Langgasse. Die eingesetzten Beamten stellten bei dem 33-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein Atemalkoholtest ergab 0,0 Promille. Dem Mann wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 12:41

    POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht zwischen PKW und Kraftomnibus

    Böhl-Iggelheim (ots) - Am Montagnachmittag des 01.06.2026 kam es in der Kirchenstraße in Böhl-Iggelheim zu einem Verkehrsunfall, mit anschließendem unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Hierbei streifte ein Gelenkbus den verkehrsbedingt wartenden Autofahrer und Anzeigenerstatter. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Bus, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. An dem PKW entstand ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren