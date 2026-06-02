Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Randalierer durch Tasereinsatz gestoppt

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend kam es gegen 21:30 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim, nachdem eine männliche Person durch Anwohner randalierend in seiner Wohnung gemeldet wurde. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort auf den hochaggressiven 33-jährigen Verantwortlichen, der zunächst nicht beruhigt werden konnte. Im Verlauf des weiteren Geschehens musste dann der Taser eingesetzt werden, um weiteres gefährdendes Handeln des Verantwortlichen zu unterbinden. Dieser wurde im weiteren Verlauf, aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes, durch den Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen in einer psychiatrischen Klinik vorgestellt. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

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