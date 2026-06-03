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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt mit 1,78 Promille

Waldsee (ots)

Am Dienstag, den 02.06.2026, gegen 23 Uhr wurde durch einen Zeugen, ein auffällig fahrender PKW in der Rehhütter Straße gemeldet. Durch Kräfte der Polizeiinspektion konnte die Örtlichkeit schnell erreicht werden und der Fahrer noch sitzend in seinem Auto an dessen Wohnanschrift angetroffen werden. Bei dem 61-jährigen Fahrer konnten deutliche Anzeichen des Alkoholkonsums festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Der Mann musste zum Zwecke der Blutentnahme auf die Dienststelle verbracht werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund des Verdachts der Trunkenheitsfahrt. Des Weiteren wurde der Führerschein einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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