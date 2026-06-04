Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Jugendliche nach Rollerdiebstahl auf der Flucht

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Durch einen Zeugen wurden am Abend des 03.06.2026 zwei 13- bis 14-jährige Jugendliche gemeldet, welche auf dem Mitarbeiterparkplatz am BASF-Tor 13 versuchen würden einen Roller anzuschieben. Nach Ansprache durch den Zeugen seien die Jugendlichen geflüchtet. Der Motorroller wurde zurückgelassen und war augenscheinlich gestohlen. Durch die Polizei wurden am Roller Spuren gesichert. Anschließend konnte dieser wieder an den 22-Jährigen Eigentümer aus Frankenthal übergeben werden. Diesem ist ein Schaden in Höhe von 500EUR entstanden. Die flüchtigen Jugendlichen konnten bislang nicht ermittelt werden.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass insbesondere Mofas und andere Kleinkrafträder besonders gesichert werden sollten, da es aktuell wieder vermehrt zu Diebstählen kommt. Eine bloße Sicherung mittels Lenkerschloss genügt oftmals nicht. Es wird angeraten zusätzliche Sicherungen, wie bspw. ein Bremsenschloss anzubringen.

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