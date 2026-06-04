Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Böhl-Iggelheim (ots)

Am gestrigen Abend wird gegen 23 Uhr ein auffällig fahrender PKW auf der L454 von Schifferstadt in Richtung Böhl-Iggelheim mitgeteilt. Der 64-jährige Fahrzeugführer konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,4 Promille. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Fahrer auch nach der Fahrt Alkohol konsumiert hat, wurden diesem zwei Blutproben entnommen. Dessen Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

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