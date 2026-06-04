PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht im Parkhaus Q-Park - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von dem 02.06.2026 ab 0:00 Uhr bis zum 03.06.2026 um 10:30 Uhr, kam es in der Dammstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem fahrenden und einem parkenden Personenkraftwagen. Der parkende Personenkraftwagen stand zum Verkehrsunfallzeitpunkt in der Dammstraße in dem dortigen Parkhaus (Q-Park). Der verkehrsunfallverursachende Personenkraftwagen entfernte sich von der Verkehrsunfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall zu erfüllen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter bzw. das geführte Fahrzeug geben?

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 04.06.2026 – 10:09

    POL-PDLU: Verletzte nach Familienstreit

    Ludwigshafen - Friesenheim (ots) - Am Mittwoch, den 03.06.2026 gegen 23:30 Uhr, kam es zu einem polizeilichen Einsatz in der Sternstraße in Ludwigshafen, da ein Streit zwischen zwei benachbarten Familien eskalierte und in eine körperliche Auseinandersetzung ausuferte. Beteiligt waren insgesamt acht Personen. Eine 22-Jährige Beteiligte schlug auf eine 42-Jährige der Gegenpartei ein, wodurch diese leicht am Arm verletzt ...

    mehr
  • 04.06.2026 – 10:07

    POL-PDLU: Jugendliche nach Rollerdiebstahl auf der Flucht

    Ludwigshafen - Friesenheim (ots) - Durch einen Zeugen wurden am Abend des 03.06.2026 zwei 13- bis 14-jährige Jugendliche gemeldet, welche auf dem Mitarbeiterparkplatz am BASF-Tor 13 versuchen würden einen Roller anzuschieben. Nach Ansprache durch den Zeugen seien die Jugendlichen geflüchtet. Der Motorroller wurde zurückgelassen und war augenscheinlich gestohlen. Durch die Polizei wurden am Roller Spuren gesichert. ...

    mehr
  • 04.06.2026 – 07:26

    POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

    Böhl-Iggelheim (ots) - Am gestrigen Abend wird gegen 23 Uhr ein auffällig fahrender PKW auf der L454 von Schifferstadt in Richtung Böhl-Iggelheim mitgeteilt. Der 64-jährige Fahrzeugführer konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,4 Promille. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Fahrer auch nach der Fahrt Alkohol konsumiert hat, wurden diesem zwei Blutproben entnommen. Dessen Führerschein wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren