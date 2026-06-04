Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht im Parkhaus Q-Park - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von dem 02.06.2026 ab 0:00 Uhr bis zum 03.06.2026 um 10:30 Uhr, kam es in der Dammstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem fahrenden und einem parkenden Personenkraftwagen. Der parkende Personenkraftwagen stand zum Verkehrsunfallzeitpunkt in der Dammstraße in dem dortigen Parkhaus (Q-Park). Der verkehrsunfallverursachende Personenkraftwagen entfernte sich von der Verkehrsunfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall zu erfüllen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter bzw. das geführte Fahrzeug geben?

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