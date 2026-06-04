Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Betäubungsmittel Fahrzeug geführt und Widerstand geleistet

Speyer (ots)

Am 03.06.2025 gegen 17:00 Uhr wurde ein 57-jähriger Speyerer mit seinem Auto in der Theodor-Heuss-Straße von einer Polizeistreife kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle zeigte der Fahrzeugführer drogentypische Auffallerscheinungen und sollte zwecks einer Blutprobe auf die Dienststelle verbracht werden. Da sich der 57-Jährige gegenüber den eingesetzten Kräfte aggressiv verhielt, sollten diesem die Handfesseln angelegt werden. Hiergegen wehrte er sich, sodass es zu einer Widerstandshandlung gegen die Polizeikräfte kam. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Diesen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

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