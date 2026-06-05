Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Erster Strohhutfesttag

Frankenthal (ots)

Aus Sicht der Polizei verlief der erste Strohhutfesttag überwiegend friedlich.

In den Abendstunden kam es vereinzelt zu polizeilichen Einsätzen, wobei bisher insgesamt 7 Körperverletzungsdelikte, hierunter eine gefährliche Körperverletzung mittels Pfefferspray, aufgenommen wurden.

Zudem wurden mehrere Platzverweise ausgesprochen und ein 22-Jähriger in Gewahrsam genommen. Dieser leistete im Rahmen der Ingewahrsamnahme Widerstand, wodurch ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Weiter beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten. Ein Atemalkoholtest ergab 2,30 Promille. Gegen Ihn wird im Rahmen eines Strafverfahrens ermittelt.

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