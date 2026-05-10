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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brand eines Motorrollers

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 09.05.2026, gegen 22:15 Uhr wurde ein brennender Motorroller, welcher als gestohlen gemeldet war, auf einem Radweg parallel zum Brückweg in Ludwigshafen am Rhein gemeldet. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist von einer Brandstiftung durch unbekannte Täter auszugehen.

Eine Strafanzeige wegen Brandstiftung wurde aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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