Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brand eines Motorrollers

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 09.05.2026, gegen 22:15 Uhr wurde ein brennender Motorroller, welcher als gestohlen gemeldet war, auf einem Radweg parallel zum Brückweg in Ludwigshafen am Rhein gemeldet. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist von einer Brandstiftung durch unbekannte Täter auszugehen.

Eine Strafanzeige wegen Brandstiftung wurde aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen.

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